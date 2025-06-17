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Türkiye
DHA 17.06.2025 06:57

Şırnak’ta 4 bölge ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesinde 4 bölgenin 17-19 Haziran tarihleri arasında ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu.

Şırnak’ta 4 bölge ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesindeki Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla ve İncebeldağları bölgelerinin 17-19 Haziran tarihleri arasında ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiğini açıkladı.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) fırkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak Valiliği'nce; Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla ve İncebeldağları bölgelerine gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 17 Haziran 2025 (Dâhil)- 19 Haziran 2025 (Dâhil) tarihleri arasında (2) iki gün ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı, kamuoyuna Saygı ile duyurulur.” 

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