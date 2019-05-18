Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan biri kadın 2 terörist, Habur Sınır Kapısı'na geldi.
Güvenlik güçlerine teslim olmalarının ardından gözaltına alınan teröristlerin işlemleri sürüyor.
Mart ayından bu yana 21'i kadın 52 teröristin Habur Sınır Kapısı'ndaki güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Öte yandan, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Şırnak-Merkez Güleşli Köyü Neseb Deresi bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA, TRT Haber