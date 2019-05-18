Türkiye

Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi

18 Mayıs 2019 Cumartesi 18:57 - Son Güncelleme 18 Mayıs 2019 Cumartesi 19:21

Şırnak'ın Silopi ilçesinde biri kadın 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Merkez Güleşli Köyü Neseb Deresi bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan biri kadın 2 terörist, Habur Sınır Kapısı'na geldi. Güvenlik güçlerine teslim olmalarının ardından gözaltına alınan teröristlerin işlemleri sürüyor. Mart ayından bu yana 21'i kadın 52 teröristin Habur Sınır Kapısı'ndaki güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Öte yandan, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Şırnak-Merkez Güleşli Köyü Neseb Deresi bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi. Kaynak: AA, TRT Haber

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