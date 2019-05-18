Şehit Astsubay Mustafa Gidergelmez Gaziantep'te toprağa verildi

Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in naaşı, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde defnedildi.

Trabzon'da düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesi uçakla Gaziantep'e getirildi.

Gidergelmez'in Türk bayrağına sarılı naaşı daha sonra İslahiye ilçesinde Sıdıka Tayyar Camisi'ne götürüldü.

Törene, şehidin eşi Ayşegül ile 3 yaşındaki oğlu Mahmut ve annesi Fatma, babası Şemsettin Gidergelmez'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Halil Uysal, Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Murat Koç, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ile diğer ilgililer katıldı.

Şehidin eşi Ayşegül ile annesi Fatma Gidergelmez, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baba Şemsettin Gidergelmez ise oğlunun fotoğrafını öpüp, "Kara gözlüm bana neden öyle bakıyorsun? Herkes ayakta sen yatıyorsun, kalk." diye seslendi.

Cenaze, ikindi namazını takiben Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kıldırılan namazın ardından şehitlikte toprağa verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin şehidin oğlu Mahmut ile yakından ilgilendikleri görüldü.

Şehit Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya Çorum'da toprağa verildi

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın naaşı, memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Trabzon'daki törenin ardından uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, buradan kara yoluyla konvoy eşliğinde doğum yeri olan Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Dere köyüne götürüldü.

Türk bayrağına sarılı şehidin tabutu, babaevi önünde helallik alınmasının ardından köy camisi yanındaki alana getirildi.

Şehidin annesi Hatice, babası Şaban, eşi Seyhan ile çocukları Ramazan, Mete ve Ahmet Kapaklıkaya'nın isteği üzerine çadır içinde şehit Kapaklıkaya'nın tabutu açılarak, yüzü gösterildi. Şehidin yakınları, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze törenine katılan Jandarma Özel Asayiş Komutanı (JÖAK) Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, baba Şaban Kapaklıkaya ile aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Mezarlıktaki defin töreninin ardından şehit Eyüp Kapaklıkaya için askerler tarafından saygı atışı yapıldı, tabut üzerindeki Türk bayrağı da şehidin ailesine takdim edildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ ve İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile vatandaşlar katıldı.

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında dün akıntıya kapılan 2 asker şehit olmuştu.

Şehit Piyade Onbaşı Ertuğrul Üstün Niğde'de toprağa verildi

Hatay'da sınır bölgesinde gerçekleştirilen devriye görevinde Suriye tarafından Türkiye'ye yasa dışı geçmeye çalışanları yakalamak için müdahale edildiği sırada meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Onbaşı Ertuğrul Üstün, memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Üstün'ün cenazesi, Hatay'dan hava yoluyla Nevşehir'e, oradan da kara yoluyla Niğde'nin Kayırlı köyündeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehit Üstün için köy meydanında cenaze namazı kılındı. Şehidin naaşı, köy mezarlığında defnedildi.

Şehidin annesi Gülsüm Üstün ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin kız kardeşi Gamze Üstün de tabuta sarılarak "Beni şehit kardeşi yaptığın için gurur duyuyorum." dedi.

Törene, şehidin babası Ramazan Üstün, Iğdır'da vatani görevini yapan kardeşi Refik Üstün ile Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Kırıkkale Mühimmat Ana Depo Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şehidin yakınları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA