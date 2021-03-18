Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen koronavirüs risk haritasında önceki hafta 100 bin nüfusta 5,76 olan Şırnak’ta vaka sayısı, bu haftaki verilerde 4,46 olarak açıklandı.

Yeni verilerle Şırnak, Siirt’ten sonra Türkiye'de en az vakanın tespit edildiği ikinci il olarak belirlendi.

Şırnak Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, koronavirüsle mücadelede 80 kişilik ekiple her gün sahada olduklarını dile getirerek, ekiplerin yaptığı başarılı çalışmalarla vaka sayısında azalmayı sağladıklarını söyledi.

Sürecin başından beri sahada aktif rol oynadıklarını anlatan Opr. Dr. Başıbüyük, şöyle konuştu:

"Vaka sayılarının düşüşüyle beraber şu anda bu tabloyu korumak için gayret gösteriyoruz. Bu tabloyu korumak için 80 kişilik, 4 kişiden oluşan 20 ekip, il merkezi ve ilçelerimizde şu anda sahadalar. Ekipler, ortaya çıkabilecek bir vaka artışı ya da aşılamada ortaya çıkabilecek en küçük bir sıkıntının giderilmesi için çaba gösteriyor. Şu anda bu ekipler aktif olarak sahada vatandaşla bire bir temas edip ev ev dolaşıp bilgilendirme yapıyorlar."

"Kalabalık ortamlarda bulunmamak gerekiyor"

Vatandaşın, kontrollü normalleşme sürecini pandemi öncesi normalleşme olarak algılamamaları konusunda uyarıda bulunan Başıbüyük, "Normalleşmenin adı, kontrollü ve denetimli normalleşme olarak geçiyor. Aslında maske, mesafe, hijyen kuralları halen geçerli. Bununla beraber kişilerin özellikle esnafımızın aynı ortamda çok kalabalık kişilerle beraber bir arada bulunmamaları gerekiyor. Biliyoruz ki virüsün en önemli bulaş kaynağı yakın temas ve sıkı ortamlarda, fazlaca kişinin olduğu ortamlarda bir arada bulunmak. Bunun önüne geçmek için lütfen kurallara riayet edip, kuralları tekrar tekrar hatırlayalım" dedi.

"Türkiye'de 'mavi' kategoriye girmeyi hak ettik"

Kafe işletmecisi Cengiz Belge ise Şırnak'ın mavi renkte olmasıyla iyi süreç yaşadıklarını dile getirip, "Tedbirlere devam ediyoruz. Dezenfektan, maske kontrolleri yapıyoruz. Müşterilerimizi HES kodu ile alıp, oturtuyoruz. Önlemlerimizi artırdık. Müşterilerimiz de duyarlı davranıyorlar. Şırnak iyi bir yolda gidiyor" diye konuştu.

Lokanta işletmecisi Veysel İlhan ise Şırnak'ta maske kuralına çok dikkat ettiklerini belirterek, "Türkiye'de mavi kategoriye girmeyi çok hak ettik, diye düşünüyorum. Hem maske hem mesafe konusunda hiçbir zaman tereddüdümüz olmadı. Herkes üzerine düşen görevini yaptı" dedi.