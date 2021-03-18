İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında çalışmalar yürütüyor.

Ekipler, alınıp satılması özel izne tabi olan ve bazıları kaçak yollarla yurt dışından getirilen farklı türlerdeki çok sayıda kuşun, Tuzla'da bir çiftlikte kafesler içerisinde tutulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir kişiyi gözaltına aldı.

Tavus kuşu, deve kuşu, sülün, flamingo...

Çiftlikte yapılan aramada 53 tavus kuşu, 3 deve kuşu, 33 sülün, 16 flamingo, 12 kuğu, 62 ördek, saz tavuğu, şahin, baykuş ve 3 turnaya el konuldu.

Zanlıya, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapılırken, el konulan hayvanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.