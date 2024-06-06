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Türkiye
AA 06.06.2024 14:40

Sinop'taki yangında 3 ev ile 2 ambar yandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında 3 ev ile 2 ambar kullanılamaz hale geldi.

Sinop'taki yangında 3 ev ile 2 ambar yandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde Abdullah Kocaman'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yanında bulunan iki ev ile ambarlarına sıçrayan alevleri görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine sevk edilen Boyabat ve Ayancık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangında 3 ev ile 2 ambar, kullanılamaz hale geldi.

Kaymakam Enver Yılmaz da köye giderek, yangınla ilgili incelemede bulundu.

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