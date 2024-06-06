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Türkiye
AA 06.06.2024 14:16

Araçtan kopan bagaj kapağı tankere çarptı: 1 ölü

Adana'da kaza yapan hafif ticari araçtan kopan bagaj kapağının tankere çarpması sonucu 1 kişi öldü, iki araçtaki 8 kişi yaralandı.

Araçtan kopan bagaj kapağı tankere çarptı: 1 ölü

Adana'da Bahri V. yönetimindeki hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Yüreğir ilçesi yakınında yol onarım çalışması için daraltılan bölümdeki dubalara ve bariyere çarptı.

Kazanın etkisiyle araçtan kopan bagaj kapağı, karşı yönden gelen Fatih O. idaresindeki boş yakıt tankerinin ön camına isabet etti.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan tanker, bariyere çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tankerde yolcu olarak bulunan Y.O.'nun yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, iki araçta yaralanan 8 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

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Adana Trafik Kazası
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