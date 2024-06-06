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Türkiye
AA 06.06.2024 13:51

Antalya'da üç noktada orman yangını

Antalya'nın Konyaaltı ve Aksu ilçelerindeki orman yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'da üç noktada orman yangını

Ahmetler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeleye ekipler sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Antalya'da üç noktada orman yangını

Konyaaltı'nda ağaçlık alanda yangın

Kuşkavağı Mahallesi'nde Konyaaltı Belediyesi'nin karşı tarafından bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle büyük çam ağaçlarının da olduğu alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, önlem alarak kara yolunu trafiğe kapattı.

Antalya'da üç noktada orman yangını

Bu sırada ağaçlık alana yakın bir kreşte eğitim gören çocuklar, tedbir amacıyla tahliye edildi. Konyaaltı Belediyesi'nde bir süre misafir edilen minikler, çağrılan ailelerine teslim edildi.

Antalya'da üç noktada orman yangını

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.


Aksu'da otluk alanda yangın

İkinci yangın ise Aksu ilçesi Çamköy mevkiindeki otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Antalya'da üç noktada orman yangını

Seralara zarar veren yangının yayılmasının önlemek için Aksu Belediyesi ekiplerinin müdahalesi devam ederken bölgeye Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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