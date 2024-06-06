Antalya'da üç noktada orman yangını

Ahmetler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeleye ekipler sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Konyaaltı'nda ağaçlık alanda yangın

Kuşkavağı Mahallesi'nde Konyaaltı Belediyesi'nin karşı tarafından bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle büyük çam ağaçlarının da olduğu alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, önlem alarak kara yolunu trafiğe kapattı.

Bu sırada ağaçlık alana yakın bir kreşte eğitim gören çocuklar, tedbir amacıyla tahliye edildi. Konyaaltı Belediyesi'nde bir süre misafir edilen minikler, çağrılan ailelerine teslim edildi.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Antalya'da ağaçlık alanda yangın. Konyaaltı ilçesinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. pic.twitter.com/mlmjTCfWoh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 6, 2024

Aksu'da otluk alanda yangın

İkinci yangın ise Aksu ilçesi Çamköy mevkiindeki otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Seralara zarar veren yangının yayılmasının önlemek için Aksu Belediyesi ekiplerinin müdahalesi devam ederken bölgeye Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.