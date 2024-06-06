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Türkiye
AA 06.06.2024 12:02

Kurban Bayramı tatili turizmcilerin beklentilerini artırdı

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması Kapadokya'daki turizmcileri memnun ederken, tesislerde yaşanacak yoğunluğun karşılanabilmesi amacıyla hazırlıklara yöneltti.

Kurban Bayramı tatili turizmcilerin beklentilerini artırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından Kurban Bayramı tatilinin 15-23 Haziran tarihleri arasını kapsayacağını duyurmasının ardından yerli turistler tatil hazırlıklarına başladı.

Bölgeyi tercih edecek yerli konuklara Nevşehir kent merkezi ile ilçe, belde ve köylerde faaliyet sürdüren 673 konaklama tesisinde hizmet sunulacak.

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Tevfik Ölmez, Kapadokya'nın yılın tüm dönemlerinde tatilcileri ağırlama kapasite ve zenginliğe sahip olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı tatili turizmcilerin beklentilerini artırdı

"Kapadokya her zaman gelinebilecek bir bölge"

Doğal, kültürel, tarihi güzellikleriyle öne çıkan bölgede sıcak hava balonu, arazi araçları, at ve bisiklet turları düzenlendiğini ifade eden Ölmez, şunları söyledi:

"Kapadokya'da haziran ayındaki doluluk yüzde 60 civarındaydı. Bayram tatilinin 9 gün olmasının bölgemiz turizmini olumlu yönde etkileyeceğine inanıyorum. Kapadokya'ya gelmeyi planlayan Türk misafirler ellerini çabuk tutsun çünkü tesisler dolmaya başladı. Havaların ısınmasıyla deniz ve kum turizmine ilgi ile rakiplerimiz arttı ancak Kapadokya her zaman gelinebilecek bir bölge.

Belki uzun konaklamalı olmayabilir ama 2-3 gün burada tatil yapıp başka bölgelere geçiş yapacak tatilcilerimiz de olacaktır. Kapadokya'da son dönemdeki yağışlar dolayısıyla her yer yemyeşil. Gündüzleri sıcak olsa da akşamları serin oluyor. Konuklarımız vadilerde yürüyüş yapabilir, birçok etkinliğe katılabilir."

Kurban Bayramı tatili turizmcilerin beklentilerini artırdı

"Okulların da tatil olmasıyla bölgede yoğunluk bekliyoruz"

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz da bölgede, yıldızlı ve butik otellerin yanı sıra pansiyon işletmeler sayesinde her türlü bütçeye hitap edildiğini vurgulayarak, "Kapadokya zaten bayrama hazırdı. Tatilin 9 gün olması ayrıca sevindirici oldu. Okulların da tatil olmasıyla bölgede yoğunluk bekliyoruz. Tesisler dolmadan rezervasyon yaptırılmalı." diye konuştu.

Bölgedeki bir konaklama tesisinin yöneticisi Hatice Atak ise bayram tatili dolayısıyla rezervasyon talebinde artış yaşandığını anlatarak, "Taleplerde ekstra bir artış var. Otelimizde geçen ayı yüzde 95 doluluk ile kapatmıştık. Bayram öncesi de yoğunluk yaşanıyor." dedi.

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Nevşehir Kapadokya Kurban Bayramı
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