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Türkiye
AA 13.09.2024 19:31

Sinop'ta trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Sinop'ta trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Orhan Gökçe'nin kullandığı otomobil, Saraydüzü-Kargı kara yolu Akpınar köyü kavşağında sürücüsü tespit edilemeyen otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları Orhan Gökçe yönetimindeki araçtan çıkartılan Naci ve Sati Gökçe ile diğer araçtaki sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan aracın sürücüsü Orhan Gökçe ile aynı araçta bulunan Yağmur Gökçe ve Cemile Özdemir ise sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saraydüzü Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu da olay yerine gelerek, kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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Sinop Trafik Kazası Polis İtfaiye
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