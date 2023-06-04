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Türkiye
AA 04.06.2023 22:25

Sinop’ta sağanak nedeniyle iki ilçede eğitime ara

Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle iki ilçede taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Sinop’ta sağanak nedeniyle iki ilçede eğitime ara
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde sağanağın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle yarın Ayancık ve Türkeli ilçelerinde tedbir amaçlı olarak taşımalı eğitime ara verildiği ifade edilen açıklamada, Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı’nın da yarın için ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, il genelinde yağış sebebiyle olumsuz bir durumun bulunmadığını vurgulayarak, "İki ilçemizde köylerdeki öğrencilerimiz için tedbir amaçlı taşımalı okulları tatil ettik.” dedi.

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