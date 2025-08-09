Açık 31.4ºC Ankara
TRT Haber 09.08.2025 18:02

Sinop'ta orman yangını

Sinop'un Durağan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları, havadan ve karadan müdahale ile aralıksız devam ediyor.

Sinop'ta orman yangını
[Fotograf: AA]

Durağan ilçesi Köklen Köyü mevkiinde, ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre; yangın dolayısıyla Köklen köyü tedbiren tahliye edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına arazöz ekipleri, su ikmal ekipleri, 1 helikopter ve 10 ilk müdahale aracı ile aktif olarak müdahale edilirken ayrıca bölgeye takviye olarak 25 arazöz ve su ikmal aracı ile 2 helikopter sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği ifade edilen açıklamada, Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ın bölgede ilgili kurum müdürleriyle yangın söndürme çalışmalarını yerinde koordine ettiği aktarıldı.

Sinop Orman Yangını Yangın
OKUMA LİSTESİ