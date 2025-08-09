Sinop'ta orman yangını

Durağan ilçesi Köklen Köyü mevkiinde, ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre; yangın dolayısıyla Köklen köyü tedbiren tahliye edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına arazöz ekipleri, su ikmal ekipleri, 1 helikopter ve 10 ilk müdahale aracı ile aktif olarak müdahale edilirken ayrıca bölgeye takviye olarak 25 arazöz ve su ikmal aracı ile 2 helikopter sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği ifade edilen açıklamada, Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ın bölgede ilgili kurum müdürleriyle yangın söndürme çalışmalarını yerinde koordine ettiği aktarıldı.