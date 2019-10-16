Samsun istikametinden Sinop'a doğru gelen Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Ulvi Kayacan yönetimindeki minibüs ile Yılmaz Balcı'nın kullandığı otomobil, Sanayi Köprüsü Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücüler Kayacan ve Balcı ile öğrenciler Dmitriy Bütenin, Kardelen Cemre Uğur, Beyza Huriye Tek, Yaren Koca, Ceren Sıla Baş, Umutcan Ay, Baha Bozboğa, İzgi Uzuntepe, Bartun Şahin Kaya, servis sürücünün oğlu Erim Tuğrul Kayacan ve diğer araçta bulunan Sevgi Balcı yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, hafif şekilde yaralanan öğrencilerin sevk edildikleri hastanede tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildiklerini bildirdi.

Kaynak: AA