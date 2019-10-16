Sosyal medya ağı Twitter, TRT World'ün bazı içeriklerini "Bu Tweet hassas içeriklere sahiptir" mesajıyla sınırladı. İki haftadır süren sınırlamalar, "Barış Pınarı Harekatı"nın başlamasıyla artış gösterdi.

Bu konu birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki aldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Altun, son günlerde sosyal medya platformlarında Türkiye'nin itibarsızlaştırması amacıyla kapsamlı ve koordineli bir saldırı gerçekleştirildiğini belirtti ve TRT World'ün Twitter hesabının sansürlenmesiyle ilgili şunları söyledi:

"İngilizce yayın yaparak sesimizi dünyaya duyuran TRT World kanalının Twitter hesabı sansürlenerek uluslararası kamuoyunun haber alma hakkı ihlal edildi. Şirkete yaptığımız uyarılar neticesinde bu saldırı püskürtülmüştür. Bu vesileyle FETÖ iltisaklı bir teröristin sosyal medya paylaşımlarını takipçileriyle paylaşan Twitter CEO'su Jack Dorsey'i en sert biçimde kınıyoruz."

Bu tür dezenformasyon kampanyalarına, yalan haberlere ve saldırılara daha dayanıklı hale gelmek için dost ve müttefik ülkelerle iş birliğini geliştireceklerini vurgulayan Altun, "Bu kapsamda yarın İstanbul'da Pakistan ve Malezyalı yetkililerle bir toplantı gerçekleştirerek, ortak televizyon kanalı projesini değerlendireceğiz" dedi.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de Twitter'dan yaptığı paylaşımda TRT World'ün içeriklerinin kısıtlanmasına tepki gösterdi.

Türkiye’nin haklı mücadelesini tüm dünyaya duyuran @trtworld kanalımızın hesabına @Twitter tarafından kısıtlamalar uygulandı.



Her şeye rağmen ülkemizin sesini yüksek sesle duyurmaya devam edeceğiz.#TwitterCensorsTRTWorld — ibrahim eren (@ibrahimeren) October 15, 2019

Kaynak: AA