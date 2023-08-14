Sinop'ta denize girmek yasaklandı

Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Erol Karaömeroğlu başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Merkez ilçede denizde son dönemlerde yaşanan boğulma vakaları, meteorolojik olaylar, rip, dip akıntısı ve yoğun rüzgarlar söz konusu olduğundan, vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması amacıyla, ikinci bir karara kadar, Sinop ili Kuzey kesimde bulunan Kumkapı Plajından başlayıp, Sarıkum yüzme alanı da dahil, denize girilmesinin yasaklanmasına, söz konusu denize girme yasağının kolluk birimleri, Sinop Belediyesi ve Özel İdare tarafından takibinin yapılmasına, bahse konu yüzme alanlarının sıklıkla ilgili kurumlarca takip edilmesine, yasaklanan yerlerin kamu kurumları ve yerel basın tarafından halka duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

İki ilçede 2 gün süreyle denize giriş yasağı

Kentte iki ilçede beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 gün süreyle denize girme yasağı getirildi.

Türkeli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, 14-15 Ağustos tarihlerinde bölgede yoğun rüzgar beklendiği belirtildi.

Vatandaşların, can güvenliklerini korumak amacıyla söz konusu tarihlerde denize girmenin yasaklandığı vurgulanan açıklamada, "14-15 Ağustos tarihlerinde denizde dip akıntısı ve yoğun poyraz rüzgarları beklendiğinden belirtilen tarihlerde ilçemiz genelindeki tüm plaj ve iskelelerde vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak maksadıyla denize girilmesi yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ayancık Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da aynı gerekçe ile ilçede 14-15 Ağustos tarihlerinde denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.