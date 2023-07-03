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Türkiye
AA 03.07.2023 17:09

Sinop’a bayram tatili süresince 182 bin 407 araç girişi oldu

Türkiye’nin önemli turizm merkezilerinden Sinop’a Kurban Bayramı tatili süresince 182 bin 407 araç girişi oldu.

Sinop’a bayram tatili süresince 182 bin 407 araç girişi oldu
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bayram tatilinde kente giriş yapan araç sayısında geçen yıla oranla büyük artış yaşandı.

Plaka Takip Sistemi'nden elde edilen veriler sonucu, 9 günlük bayram tatilinde kente 182 bin 407 araç girişi olurken, 182 bin 826 araç ise çıkış yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kayıtlarına göre ise bayram tatilinde kentin en çok ziyaret edilen noktaları arasında, Tarihi Sinop Cezaevi Müzesi, Erfelek Tatlıca Şelaleleri ve Hamsilos Tabiat Parkı ilk sıralarda yer aldı.

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