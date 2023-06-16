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Türkiye
AA 16.06.2023 11:11

Sinop merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı

Sinop merkezli 3 ilde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı
[Temsili fotoğraf: Arşiv]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 21 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekiplerce Sinop, İstanbul ve Kocaeli'de 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerden 9 tabanca, 28 şarjör, 11 av tüfeği, 1677 tabanca ve tüfek fişeği, 8 bıçak, çok sayıda silah yedek parçası ile suçtan temin edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Sinop Silah Kaçakçılığı
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