Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 09:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sinop-Ayancık karayolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: İHA]
Yaşanan sel felaketiyle birlikte ulaşıma kapanan Sinop-Ayancık karayolu gece boyunca süren çalışmalar sonucunda sabahın ilk saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı.
Sinop’un Ayancık ilçesi dün sabah yaşanan sel felaketiyle sarsıldı.
Metrekareye 240 kilogramdan fazla yağış düşen Ayancık’ta birçok yol, köprü, ev ve iş yeri selden zarar gördü.
Kente ulaşımda felaketin saatlerinden itibaren güçlükler yaşandı. Ayancık’a ulaşımı sağlayan yollar yaşanan heyelan ve göçüklerle kapandı.
[Fotoğraf: İHA]
Çalışmalar sabaha kadar sürdü
Kente müdahalede bu yüzden daha çok helikopterler üzerinden gerçekleşti. Ekipler kentin ulaşım problemini çözmek gün boyunca çaba gösterdi.
Çalışmalar dün gece saatlerinde sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Sinop-Ayancık karayolu, ekiplerin yoğun çabası sonucu tekrar ulaşıma açıldı. Ekipler selin izlerini silmek üzere çalışmalarına devam ediyor.
[Fotoğraf: İHA]
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