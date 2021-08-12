Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 07:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
İstanbul'da polis ekiplerinin 8 ilçede düzenlediği narkotik operasyonunda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 8 ilçede çok sayıda adrese şafak vakti baskın düzenledi.
Çok sayıda gözaltı
Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin adreslerde aramaları devam ediyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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