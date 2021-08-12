Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 03:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karabük ve Artvin'de heyelan: Mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Karabük ve Artvin'de sağanağın ardından oluşan heyelan nedeniyle yollar kapandı. Artvin'de mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı. Ordu'da da sağanak nedeniyle alabalık tesisinde mahsur kalan 5 kişi güvenli bölgeye alındı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle 21 kişi mahsur kaldı.
Mahsur kalanlar kurtarıldı
Vatandaşlar cep telefonu ile jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yolu açarak vatandaşları kurtardı.
Karabük-Zonguldak karayolunda da yamaçtan kopan dev kaya parçaları yola düştü. Yol çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.
Karayolları ekipleri kaya parçalarını yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.
Ordu'da şiddetli yağış
Ordu´nun Fatsa ilçesinde ise aşırı yağış nedeniyle bir alabalık tesisinde mahsur kalan 1’i çocuk 5 kişilik aile, belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Son Haberler
- 04:01
- 02:45
- 02:40
- 02:22
- 02:07
Sıradaki Haber
Kütahya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz