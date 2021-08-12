Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te terör operasyonunda 12 gözaltı
Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Terör Örgütü
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