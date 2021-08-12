Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 07:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Başakşehir sanayi sitesinde yangın
[Fotoğraf: DHA]
Başakşehir Ayakkabıcılar Sitesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi C3 Blok'taki 5 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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