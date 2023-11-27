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Türkiye
İHA 27.11.2023 16:36

Sinirlenen operatör işçileri kepçeyle kovaladı

İzmir’in Konak ilçesinde işçiler arasındaki yük taşıma tartışması sonrasında çıkan kavgada kepçe operatörü, işçileri kepçeyle kovaladı. Olayda 2 işçi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde inşaat şantiyesinde işçilerin arasında yük taşıma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, bu sırada kepçe operatörü, iş makinesine binerek işçileri kovaladı.

Dakikalarca işçilerin üzerine iş makinesini süren operatör, şantiye kapılarını yerinden söktü. Arkadaşları tarafından zor sakinleştirilen kepçe operatörünün, iş makinesiyle mesai arkadaşlarını kovaladığı anlar kameralara yansıdı.

Öte yandan, kavgada hafif yaralanan 2 işçi ise hastanede tedavi altına alındı.

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Sinirlenen operatör işçileri kepçeyle kovaladı
Sinirlenen operatör işçileri kepçeyle kovaladı
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