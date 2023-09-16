Sınır kapılarında yolcu giriş-çıkış rekoru

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin büyük bölümü, Türkiye'deki yaz tatillerini sonlandırıp dönüşlerini tamamladı.

Gurbetçiler, haziran ayında okulların tatil olmasıyla birlikte, Türkiye'ye giriş ve çıkışta Edirne ve Kırklareli'ndeki sınır kapılarını kullandı. En çok tercih edilen sınır kapılarının başında ise Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı geldi.

Sınır kapılarındaki yoğunluk Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün verilerine yansıdı. Buna göre, bu sene 22 Haziran-10 Eylül tarihleri arasında, son 5 yılın en yoğun yolcu giriş ve çıkış rakamlarına ulaşıldı.

Bu yıl 27 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında Türkiye'ye 646 bin 896 araçla 2 milyon 628 bin 291 yolcu giriş yaparken, Türkiye'den 619 bin 499 araçla, 2 milyon 550 bin 161 yolcu çıktı.

"Bilet fiyatları yüksek"

Almanya'ya gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Gazi Sarı, "İzmir'e, Alaçatı'ya, Çeşme'ye gittik, İstanbul'a gittik, düğünlerimiz vardı. 2-2,5 hafta gezdik, şimdi dönüş başladı. Haftaya işbaşı yapacağız. Bu yıl kara yoluyla gidiş ve gelişlerin çok oluşunu, uçak biletlerinin pahalılığına bağlıyorum. O yüzden çoğu insan arabayı tercih ediyor. Bunun yanında ben kendim de yolculuğu seviyorum, o nedenle kendi arabamla gelmeyi tercih ediyorum. Bu şekilde hem ekonomik olarak daha ucuz, hem de hiçbir şeye bağlı olmuyoruz." diye konuştu.

"Çoğu kişi uçak yerine arabayı tercih ediyor"

Ankara'dan gelip Almanya'ya dönen Cemal Çuhadar da "Tüm Türkiye'yi gezdim, şimdi geri dönüyorum. Kendi işim olduğu için bir sınırlamam yoktu tatil konusunda. Memleket çok güzeldi, gerçekten özlemişiz. Şimdi çıkmak zor geliyor ama mecburen gideceğiz. Bilet fiyatları biraz yüksek, o nedenle çoğu kişi uçak yerine arabalarıyla gelmeyi tercih ediyor." dedi.