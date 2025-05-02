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Türkiye
AA 02.05.2025 10:39

Sınır kapılarında uyuşturucuya geçit yok

Kapıkule Sınır Kapısı'nda X-ray taramasından geçirilen otobüste 87 kilo 752 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Sınır kapılarında uyuşturucuya geçit yok

Yurda girmek üzere Kapıkule'ye gelen otobüs, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlilerinin Ticaret Bakanlığının sistemlerinden yaptıkları analiz çalışmasında riskli görüldü.

Araç, X-ray taramasına sevk edildi.

Şüpheli yoğunluk tespit edilen otobüs, ekipler tarafından dedektör köpek "Jeff" ile arandı.

Araçta gizli bölmelere yerleştirilmiş 93 pakette 87 kilo 752 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2'si otobüs şoförü 3 şüpheli, gümrükteki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.

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