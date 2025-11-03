Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
TRT Haber 03.11.2025 23:30

Sındırgı'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar sürüyor. Saat 23.23'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Sındırgı'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.23'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 4,91 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yaklaşık 3 aydır deprem fırtınasının yaşandığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün de 4,9'luk bir deprem meydana gelmiş, sarsıntı İstanbul, İzmir başta olmak üzere birçok ilden hissedilmişti.

Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem

