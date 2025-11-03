Sındırgı'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.23'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 4,91 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yaklaşık 3 aydır deprem fırtınasının yaşandığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün de 4,9'luk bir deprem meydana gelmiş, sarsıntı İstanbul, İzmir başta olmak üzere birçok ilden hissedilmişti.