Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
DHA 03.11.2025 22:52

Bolu'da "şap" alarmı: 18 köy ile 4 mahalle karantinada

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının tespit edilmesinin ardından 18 köy ile 4 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Bolu'da "şap" alarmı: 18 köy ile 4 mahalle karantinada
[Fotograf: DHA]

Mudurnu’da İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından alınan kararla Esenkaya, Pelitözü, Karataş, Kilözü, Bostancılar, Ormanpınar, Dolayüz, Karşıköy, Delice, Munduşlar, Hüsamettindere, Gelinözü, Gürçam, Tımaraktaş, Yeniceşeyhler, Sürmeli, Fındıcak, Karapınarkavağı köyleri ile Yıldırım Beyazıt, Musalla, Kaygana ve Karacakaya Mahalleleri karantina altına alındı.

Alınan tedbirler kapsamında bu bölgelerde hayvan hareketleri tamamen durduruldu. Sadece mezbahaya sevk edilmek üzere kontrollü hayvan hareketine izin verilecek.

Öte yandan, hastalığın yayılma riskine karşı Mudurnu Hayvan Pazarı da ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Bolu Karantina
İstanbul'da bahis ve tefecilik soruşturmalarında 6 tutuklama
