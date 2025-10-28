Çok Bulutlu 17.8ºC Ankara
TRT Haber 28.10.2025 09:39

Sındırgı sallanmaya devam ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Saat 10.10'da kaydedilen sarsıntının, 6,22 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

6,1 büyüklüğünde deprem olmuştu

Dün gece de Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, bu deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedilmişti.[1] İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dünkü depremin ardından yaptığı açıklamada can kaybının olmadığını, kullanılmayan 3 bina ve 1 dükkanın yıkıldığını belirtmişti.[1] Ayrıca, tedbir amacıyla Balıkesir genelinde okullar bir gün tatil edilmişti.

