Sındırgı sallanmaya devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Saat 10.10'da kaydedilen sarsıntının, 6,22 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

6,1 büyüklüğünde deprem olmuştu

Dün gece de Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, bu deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedilmişti.[1] İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dünkü depremin ardından yaptığı açıklamada can kaybının olmadığını, kullanılmayan 3 bina ve 1 dükkanın yıkıldığını belirtmişti.[1] Ayrıca, tedbir amacıyla Balıkesir genelinde okullar bir gün tatil edilmişti.