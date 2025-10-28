Çok Bulutlu 17.8ºC Ankara
AA 28.10.2025 09:54

Balıkesir'deki depremde yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Balıkesir'deki depremde yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem

Ekipler, beton dayanıklılığının incelenmesi için çöken yapılardan karot örnekleri aldı.

Balıkesir'deki depremde yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor

İnceleme ve belgeleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmalarına kontrollü şekilde başlandı.

Devlet Su İşlerine ait iş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, kamyonlara yüklenen enkazlar belirlenen döküm alanlarına taşınıyor.

