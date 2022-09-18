Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 15:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sınav merkezine bir saat önce geldi, dalgınlıkla sınav saatini kaçırdı
[Fotograf: İHA]
Tokat’ta, KPSS'nin yapıldığı sınav merkezine bir saat öncesinde geldiğini söyleyen aday, bir anlık dalgınlığı nedeni ile sınava giremedi.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik kampüsünde yoğunluk yaşandı. Adaylar kimlik kontrolden geçirilerek sınava alındı.
Saat 10.15'te başlayan sınava saat 10.00'dan sonra gelen adaylar ise salonlara alınmadı.
Sınavın yapılacağı merkeze bir saat öncesinden geldiğini belirten aday, okul bahçesinde beklerken sınav saatini fark etmediğini, dalgınlığı nedeniyle saati kaçırınca sınava giremediğini söyledi.
Sağlık Bilimleri Fakültesinde sınav salonunun kapısının kapatılmasından 6 dakika sonra gelen bir aday da sınava giremedi.
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