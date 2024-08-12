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Türkiye
TRT Haber 12.08.2024 17:35

Silopi'de servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Silopi ilçesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracının yolda seyir halinde olduğu sırada patlama meydana geldiğini belirterek, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Silopi'de servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Silopi ilçesinde meydana gelen olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Bugün saat 12.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarda, Silopi İlçesi Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracı yolda seyir halindeyken meydana gelen patlama sonucu yaralananlar olduğu bildirildi" dedi.

Yerlikaya, olay yerine sevk edilen güvenlik görevlilerince patlamanın meydana geldiği bölgede Hudut Birliği ile ortak emniyet tedbirleri alınarak yaralıların sevkinin sağlandığını duyurdu.

1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Son duruma ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Meydana gelen patlamada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Silopi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır.

Milli Savunma Bakanlığımız ile yaptığımız ilk incelemeler neticesinde, Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olay bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çok yönlü başlatılan tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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Ali Yerlikaya Şırnak Maden
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