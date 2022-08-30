Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 03:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Silivri'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
[Fotograf: DHA]
Silivri TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde bekleyen tıra arkadan gelen başka bir tır çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan tır seyir halindeki minibüse çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde Edirne istikametinde meydana geldi.
Seyir halindeki yabancı plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle emniyet şeridinde bekleyen tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yabancı plakalı tır, seyir halindeki minibüse çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. Kazada tır içerisindeki yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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