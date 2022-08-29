Kilis'te akraba iki aile fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 1 kişi bıçakla, 9 kişi ise pompalı tüfekle yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, soruşturma başlattı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.