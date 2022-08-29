Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 23:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te silahlı kavgada: 10 yaralı
[Fotograf: AA]
Kilis'te akraba iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı.
Kilis'te akraba iki aile fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada 1 kişi bıçakla, 9 kişi ise pompalı tüfekle yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, soruşturma başlattı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Kilis Kavga Bireysel Silahlanma
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