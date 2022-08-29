Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 22:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yelkenli tekne içinde 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, yelkenli tekne içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Bir süre takip edilen tekneye "TCSG-6" botuyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda çeşitli ülkelere mensup 51 düzensiz göçmen yakalandı. Teknedeki 2 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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