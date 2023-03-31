Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 17:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Silivri'de zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 28 yaralı
[Fotograf: AA]
Silivri'de cezaevi personelini taşıdığı öğrenilen servis minibüsünün 5 araca çarptıktan sonra yan yatması sonucu 1'i ağır 28 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Silivri mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, 5 araca çarptı.
Cezaevi personelini taşıdığı öğrenilen servis minibüsü, daha sonra devrilerek yan yattı. Kazada 1'i ağır 28 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Silivri Devlet Hastanesi'nin yanı sıra çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolu Edirne istikameti, çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı.
Etiketler: İstanbul Son Dakika Trafik Kazası
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