Ortaköy Sanayi Sitesi'ndeki 5 katlı sünger fabrikasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Silivri, Avcılar, Çatalca, Bakırköy, Beylikdüzü ve Esenyurt'tan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

4 işçi dumandan etkilendi

Fabrika çalışanları itfaiye ve jandarma ekiplerince binadan çıkarıldı. Dumandan etkilenen 4 işçi ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı hasar meydana gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.