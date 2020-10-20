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Silivri'de sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: DHA-AA]
Silivri'de bir sünger fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerin yoğun cabası sonucu söndürüldü.
Ortaköy Sanayi Sitesi'ndeki 5 katlı sünger fabrikasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Silivri, Avcılar, Çatalca, Bakırköy, Beylikdüzü ve Esenyurt'tan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
4 işçi dumandan etkilendi
Fabrika çalışanları itfaiye ve jandarma ekiplerince binadan çıkarıldı. Dumandan etkilenen 4 işçi ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı hasar meydana gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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