Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, maske takma zorunluluğu bulunan kentin 115 noktasında uygulama yaptı.

Toplu taşıma araçlarında dezenfektan, sosyal mesafeli oturma düzeni ve maske kullanımını denetleyen ekipler, taksileri de tek tek kontrol etti.

[Fotoğraf: İHA]

Ekipler, toplu taşıma araçlarına binerek, sürücü ve yolculara COVID-19 tedbirlerini anlattı, uyarılarda bulundu.

Bazı vatandaşların cevapları ilginçti

Ekiplerin denetim yaptığı sırada bir taksi şoförünün polisin, "Dezenfektanın nerede?" diye sorması üzerine şoförün tıraş losyonu göstermesi dikkat çekti.

Öte yandan ekipler, kask takmayan ve elektrikli bisiklet kullanan sürücü ile yolcuyu durdurdu.

[Fotoğraf: İHA]

"Neden kask takmadınız?" diye soran ekiplere, şahısların "Abi ne kaskı" demesi şaşırttı. Kimlik göstermeyen şahıslara cezai işlem uygulandı.