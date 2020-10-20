İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Sabaha karşı harekete geçen polis ekipleri Beyoğlu merkezli Şişli, Fatih ve Küçükçekmece ilçeleri ile birlikte Mardin, Gaziantep ve Diyarbakır'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.

1 kilo 472 gram esrar ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 472 gram esrar, 1 adet tabanca, 47 adet fişek 3654 dolar, 205 euro, 100 frank, 60 pound ve 74 bin 500 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.