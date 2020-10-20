Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da 150 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 150 bin 950 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 111 gram kokain ele geçirildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen perşembe Bahçelievler'de bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramalarda 150 bin 950 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 111 gram kokain, 3 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ile 12 bin 250 lira ve 600 dolar para ele geçirildi. Bir kişi ise gözaltına alındı.
Şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Uyuşturucu NarkotikSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 14:05
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