Bir süredir kanser tedavisi görev ve önceki gün vefat eden Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun için Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce ile CHP'li milletvekilleri cenaze namazında birlikte saf tuttu. Eşi Andre Coşkun, uzun süre tabutun başından ayrılamadı.

Bekir Coşkun, cami avlusundan sevenlerinin gözyaşları ve alkışlarla uğurlandı. Gazeteci Coşkun naaşı, yarın memleketi Şanlıurfa'nın Tülmen köyünde defnedilecek.