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Türkiye
AA 13.08.2026 15:45

Silivri'de otluk alanda yangın

İstanbul Silivri'de yerleşim alanına yakın noktadaki otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına, itfaiye ekiplerince karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Silivri'de otluk alanda yangın

TEM Otoyolu'nun Silivri mevkisinde yerleşim alanına yakın noktada bulunan otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle İstanbul'un farklı noktalarından çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.

Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine tedbir amacıyla bazı evlerin tahliye edildiği öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin kontrol altına alınması için karadan çalışma yürütürken, hava unsurları da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Silivri'de otluk alanda yangın

Otoyol trafiğe kapatıldı

Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nun Silivri kesimindeki, Edirne ve Ankara istikametlerinde trafik bir süre kapatılırken, trafik D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında Silivri'nin Fener, Akören, Alipaşa mahalleleri arasında kalan otluk alanda çıkan yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek TEM Otoyolu'na kadar ilerlediği belirtildi.

Bölgeye AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve sağlık birimlerine ait çok sayıda ekibin sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Yangına karadan ve havadan müdahale devam etmektedir. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu çift yönlü araç trafiğine kapatılmıştır. Otoyol çevresindeki yangının kontrol altına alınmasının ardından araç trafiği kontrollü olarak sağlanmaya başlanmıştır. Otoyol üzerinde bulunan 1 dinlenme tesisi (Karbey), 1 çiftlik ve 1 yediemin hurda parkı tedbir amacıyla boşaltılmaktadır. Olayda an itibarıyla ölen ya da yaralanan bulunmamakta olup, ekiplerin yangına müdahalesi devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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