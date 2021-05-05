Silivri'de kuşları öldüren çelik ağlarla ilgili medyada yer alan haberler üzerine yetkililer harekete geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) görevlileri tarafından başta kerkenez olmak üzere pek çok kuş türünün ölümüne neden olan çelik ağın kuş yuvalarının üzerine denk gelen bölümleri kesildi.

"Acil olarak söküme başladık"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İBB Mimar Kontrol Mühendisi Filiz Ülker, “Bu falezlerde insan sağlığını korumak amacıyla ağlarla ilgili bir çalışma başlattık. Sonrasında Çevre Derneğiyle, Ali Beylerle (Korsan) burada tekrar toplandık, onlar bize burada kerkenez kuşlarının yuvalarının bulunduğunu söyledi. Oralara delikler açmamızı istediler. Yaklaşık 30-35 santimetre genişliklerinde delikler açtık, onların rahatça gelip çıkmaları için. Ama sonrasında bugün buraya geldik, hep birlikte toplandık. Bunların bize yeterli gelmediğini tekrar belirttiler ve şu anda da biz gördüğünüz üzere bütün kerkenez kuşlarının yuvalarının olduğu yerleri baştan başlayarak alta kadar söküyoruz. Bunlar artık rahatlıkla girip çıkacaklar. Sonrasında tekrar kuş bilimcileriyle burası için nasıl bir çözüm yolu bulacağımızı tekrar oturup konuşacağız ama şu anda ilk başta tabii acil olarak burası çünkü onların üreme yerleriymiş. Acil söküme başladık” dedi.

"Kuş yuvalarının önündeki teller kaldırılacak"

Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan ise, "İBB'nin Yapı İşleri Müdürlüğü ekipleri geldi mühendisleriyle beraber. Şikayetlerimiz doğrultusunda girişimlerimizden dolayı kerkenezlerin yaşam alanlarını tespit ettik. Deliklerin yetersiz olduğunu söylemiştim daha önce yazdığım dilekçelerimde. ‘Nasıl isterseniz sizin istediğiniz gibi delikleri açacağız’ dediler. Kuş gözlemcileriyle beraber kuş yuvalarının olduğu yerlerde 5 metreye 1 buçuk metre civarında tellerin komple sökülmesini kararlaştırdık ve kesildi. Ve bütün kuş yuvalarının önündeki teller kaldırılacak. İleri tarihte ne yapabileceğiz diye oturup yeniden uzmanlarla bu konuyu değerlendireceğiz. Şu anda en azından kerkenezler yavrulama mevsimi olduğundan dolayı rahatlıkla yuvalarına girebilecekler” diye konuştu.