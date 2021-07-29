Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 23:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Silifke'de alevlerle mücadele canla başla sürüyor
Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Kimi zaman alevlerle burun buruna kalan ekipler, etraflarını saran yangını söndürmek için canla başla çalışıyor.
Boğsak mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale etti.
Havanın kararmasıyla, yangına helikopterle müdahaleye ara verildi.
Şiddet rüzgar nedeniyle Boğsak'ın yanı sıra ilçenin Işıklı ve Hırmanlı Mahallesi'nde de devam eden yangın, Yeşilovacık Mahallesi'ne de sıçradı.
Bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılıyor.
Öte yandan, yangın nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu da yeniden çift yönlü ulaşıma kapandı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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