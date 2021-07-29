Sınırteke Mahallesi'ndeki elektrik üretimi yapılan tesiste, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Biyogazın depolandığı alana sıçrayan yangına, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.