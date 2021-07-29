Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 23:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da biyogaz tesisinde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın İncirliova ilçesinde biyogaz tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Sınırteke Mahallesi'ndeki elektrik üretimi yapılan tesiste, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Biyogazın depolandığı alana sıçrayan yangına, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Yangın
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