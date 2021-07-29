Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 22:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta en az bir doz aşı olanların oranı yüzde 55'e ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az bir doz COVID-19 aşısı olanların oranının yüzde 55'e ulaştığı Şırnak'ın çok yüksek riskliden, yüksek riskli il kategorisine geçtiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Şırnak'taki aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Bakan Koca, "Şırnak, çok yüksek riskli il (kırmızı) kategorisinden, yüksek riskli il (turuncu) kategorisine geçti. Hedefimiz, daha yüksek aşı oranıyla 'düşük risk' grubu" dedi.
Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde, Şırnak'ta en az bir doz COVID-19 aşısı olanların oranının yüzde 55'e ulaştığı bilgisi yer alıyor.
ŞIRNAK, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti. Hedefimiz, daha yüksek aşı oranıyla “düşük risk” grubu!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 29, 2021
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Fahrettin Koca
Sıradaki Haber
Kastamonu'da kaybolan yaşlı adam bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz