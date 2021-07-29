Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 21:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tunceli'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezine bağlı Geyiksuyu köyünde çok sayıda COVID-19 vakası ve temaslısının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, köyün 14 gün süreyle karantina altına alındığı kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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