Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde hayvancılıkla uğraşan ve çadırda yaşayan ailesinin yanından ayrılan çocuk bulunamayınca yetkililere haber verildi.

Kaybolan çocuk için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Köylülerin de katıldığı çalışmalara İHA'larla da destek verildi.

5 yaşındaki çocuk, yaşadığı bölgeden 12 kilometre uzaklıkta ormanlık alandaki bir barakada bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk ailesine teslim edildi.