Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da PKK'ya mali destek sağlayan iki kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya mali destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada A.E. ile Y.B'nin örgüte finans desteği sağladığı tespit edildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.E. ile Y.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü
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