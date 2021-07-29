Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 22:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da kaybolan yaşlı adam bulundu
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da jandarma ekipleri, kaybolan yaşlı adamı köyünden 12 kilometre uzaklıkta buldu. Yaşlı adam, yapılan sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
Sada köyünde, çam sakızı toplamaya giden 82 yaşındaki vatandaştan bir daha haber alınamaması üzerine, yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları aramada, yaşlı adamı köyünden 12 kilometre uzaklıkta buldu.
Yaşlı adam, yapılan sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
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