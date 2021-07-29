Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, Kovid-19 vakalarının görüldüğü il merkezindeki 21 apartmanın bugün saat 23.59'dan itibaren geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği bilgisi paylaşıldı.

"Karara uymayanlara ceza uygulanacak"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Apartmanlarda uygulanacak karantina süresince gerekli tedbirlerin kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, bu adreslerde ikamet eden görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına, karara uyulmaması durumunda her seferinde idari para cezası uygulanacağına ve kişiler hakkında adli işlem başlatılmasına karar verilmiştir."